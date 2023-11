Elektro Start-up

Fisker Inc. mit Sitz in Los Angeles ist ein aufstrebendes Start-up in der Automobilszene. Alleine der Fakt, dass es Henrik Fisker gelang, das Unternehmen an die New Yorker Börse zu bringen und Geldgeber für Entwurf und Massenproduktion zu finden, zeigt, dass es sich um ein ernstzunehmendes Start-up handelt. Allerdings ist es auch so, dass vom ersten Modell ziemlich viel abhängt. Daher muss der Ocean gut werden, um das Unternehmen langfristig als ernstzunehmenden Produzenten zu platzieren und den Platzhirschen Marktanteile wegzuschnappen. Tesla musste erst eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr produzieren, um rentabel zu werden. So ist der Fisker Ocean eine Make or Break Geschichte und deshalb sogar noch spannender. Die Fertigung hat Fisker übrigens komplett an Magna abgegeben. Das Unternehmen vom Austrokanadier Frank Stronach fertigt das gesamte Auto komplett in Graz.