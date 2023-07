Cabrio-Kraftpakete Made in Germany

Mercedes SL 63

Der Mercedes SL 63 ist das luxuriöseste Cabrio, das man sich in die Garage stellen kann. Das Interieur ist schon fast exzentrisch, überbordend mit Opulenz und technischen Raffinessen. Jeder V8-Motor wird in Handarbeit gefertigt und bringt beim Druck aufs Gaspedal alles zum wohligen Erzittern. Besseren Sound als bei diesem AMG-Modell gibt es nicht. Einzigartig ist die Hinterachslenkung, trotzdem fühlt sich das Handling etwas synthetisch an und die lange Schnauze reduziert die Übersicht. Damit ist der SL 63 vielleicht nicht der allerbeste Kurvenräuber, aber das absolute Luxusstatement in der Garage.