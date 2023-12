WINTERSONNENWENDE

Wandel

Schön langsam entfaltet sich die Magie der Weihnacht. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember bringt die längste Nacht des Jahres mit sich: Es ist die Thomasnacht, die vielerorts als die erste und sogar als eine der wichtigsten Raunächte betrachtet wird. Sie ist lang und dunkel und ist damit Spielraum und Projektionsfläche für die eigenen Wünsche. Die Thomasnacht öffnet ihr Portal, um in die Tiefen hinabzusteigen, Geheimnisse zu lüften oder sogar einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Viele Rituale dieser Nacht drehen sich um zukünftige Partnerschaften, Liebeleien und Hochzeiten: So etwa könnte man es wagen, sich verkehrt herum ins Bett zu legen. Wer weiß, ob einem dann nicht der oder die Zukünftige im Traum erscheint. Einen Versuch wäre es wert.

