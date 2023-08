Doch der BMW i7 überzeugt nicht nur mit Luxus und Entertainment, sondern auch mit beeindruckender Leistung. Ich nehme am Fahrersitz Platz und chauffiere das 2,7 Tonnen schwere Gefährt gemütlich durch den Salzburger Feierabendverkehr. Die Fahrassistenten arbeiten so zuverlässig, wie von BMW gewohnt. Automatisiert bremsen, anfahren und Spur wechseln funktioniert hervorragend. Bei BMW betont man stets, dass man eigentlich auf der Autobahn komplett autonom fahren könnte, aber halt aus gesetzlichen Gründen nicht darf, und das ist auch durchaus glaubhaft. Auf der Landstraße Richtung Mattsee angekommen, übernehme ich selbst volle Kontrolle über die zur Verfügung stehenden 544 PS, die an beiden Achsen auf die Straße übertragen werden, und trete das Gaspedal durch. Ich fühle mich wie Tom Cruise in seiner Top Gun F14, als mich die Elektromotoren in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 katapultieren. Da dieser Vorgang ohne Schalten und Ruckeln vor sich geht, hat man das Gefühl, noch schneller zu beschleunigen und durch die Größe und das Gewicht des Gefährts fühlt man sich absolut sicher und trotzdem leidet man unter leichtem Kontrollverlust.

Auch in den Kurven spürt man Größe und Gewicht. Obwohl oder gerade weil die Assistenten so zuverlässig arbeiten und man unglaublich schnell um die Kurven kommt, fühlt sich das alles etwas synthetisch an. Wer den Fahrspaß eines Sportwagens sucht, wird hier nicht fündig, aber das will der i7 auch gar nicht. Die Motorisierung ist ein Statement, das mit seinen maximalen 745 Newtonmetern darauf ausgelegt ist, den Fahrgast möglichst schnell, sicher und entspannt von A nach B zu bringen. Schluss ist bei 240 km/h elektronisch abgeriegelt, wie auch der Rolls Royce Phantom, seinem direkten Konkurrenten. Der Bentley Flying Spur mit 12 Zylindern kommt auf über 318 km/h. Aber wer elektrisch unterwegs ist, muss halt auch auf die Reichweite achten, da machen allzu hohe Geschwindigkeiten ohnehin keinen Sinn.