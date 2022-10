ID.5 – Die Zukunft der elektrischen Oberklasse

Bei Volkswagen hat die Zukunft der Mobilität schon begonnen. Der Konzern ist europäischer Vorreiter in Sachen E-Mobility und die ID. Produktfamilie ist der endgültige Absprung vom Verbrenner. Der VW ID.5 setzt als Topmodell im Segment der Coupé-SUVs neue Standards.

Seit Anfang des Jahres steht der ID.5 in den Verkaufsräumen. Die Silhouette des Coupés gehört zum Schönsten, was VW in den letzten Jahren geschaffen hat. Die fließend-sportlichen Linien des Chassis mit seiner kurzen Schnauze und dem hohen Heck verpassen dem ID.5 einen bulligen Auftritt. Den VW Ingenieuren gelang es, gefällige Linienführung mit einer für SUVs ungewöhnlich guten Aerodynamik zu verbinden. Doch neben dem überzeugenden Äußeren hat der ID.5 noch mehr zu bieten.

Software und Assistenzsysteme

Auf dem Weg zum autonomen Fahren wird das Auto, dank KI, immer mehr zum smarten Assistenten. Die Sprachsteuerung aktiviert sich auf ein “Hallo ID” hin und erfüllt dem Fahrer (beinahe) alle Wünsche wie Heizungssteuerung, Radio, Navigation u.s.w. Die ID.Light Lichtleiste unterstützt den Fahrer intuitiv mit selbsterklärenden Lichtimpulsen zum Fahrgeschehen. Upgedated wird der ID Over-the-Air und eingeparkt wird auf Wunsch vollautomatisch. Die teilautonomen Assistenten greifen auf die Daten des VW-Schwarms zurück. Gerade dieses Netzwerk aller teilnehmenden Fahrzeuge der VW-Flotte ist zukünftig ein unglaublicher Mehrwert und ein schlagendes Kaufargument. Der Stromer bietet so viele technische Möglichkeiten, dass man sich schon ein bisschen mit ihm beschäftigen muss, um ihn optimal zu nutzen – trotzdem, die kurze Fahrt zum Supermarkt lässt sich auch ohne Vorwissen bewältigen.

Stufenlose Leistung

Der Elektromotor sitzt beim ID.5 an der Hinterachse und sorgt zusammen mit den im Unterboden verbauten Batterien für einen denkbar tiefen Schwerpunkt, das garantiert eine ideale Kraftübertragung, egal ob mit 174 PS beim Modell Pro, respektive mit 204 PS beim Modell Performance. Der Dualmotor Allradantrieb des Topmodells GTX ist etwas für sportlich Begeisterte. Ob Heckantrieb oder Allrad, alle fahren sich dank einer engen Vernetzung der Steuergeräte von Antrieb und Fahrwerk komfortabel, sportlich und sicher. Allerdings machen sich die durchschnittlich 2200 Kilogramm in den Kurven auf Kosten der Leichtfüßigkeit bemerkbar. Der ID.5 ist ein sportlicher Cruiser, auch wenn der E-Motor die Beschleunigung eines Jetfighters bietet.

Eine Investition in die Zukunft

Im innovativen Norwegen sind schon über 50 % aller Neuzulassungen elektrisch betrieben und auch in Österreich fahren inzwischen knapp 100.000 Elektroautos auf den Straßen – Tendenz steigend. So macht es Sinn, bei der Wahl eines neuen fahrbaren Untersatzes auch reine Stromer mit in die Überlegung einzubeziehen, um zukunftsfit zu bleiben. Gerade für Unternehmen, die Wert auf eine junge, dynamische und trotzdem repräsentative Flotte legen, ist der ID.5 eine ideale Wahl, denn die Steuervorteile sind beachtlich und die Reichweite mit ca. 500 km absolut ausreichend. Für Familien bietet das Coupé mit seiner loungeartigen Atmosphäre viel Platz, vor allem auf den Rücksitzen, und ein großzügiges Kofferraumvolumen von 549 Litern.