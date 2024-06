Wenn ein halbes Jahrhundert kein Grund zum Feiern ist, was dann?

Im Jahr 1974 rollte der erste Golf als Nachfolger des VW-Käfers vom Band und ist seitdem nicht mehr aus dem europäischen Straßenverkehr wegzudenken. Eine ganze Autoklasse ist nach ihm benannt, die Kompaktklasse ist gleich Golfklasse. Ein Geburtstag ist ein guter Anlass für eine Rückschau auf alle acht Modellgenerationen.

Die Porsche Holding lud am 22.5. zu einem ganz besonderen Jubiläum an den Salzburg Ring. Alle Golfgenerationen wurden noch einmal aufgefahren und auf der Rennstrecke lieferten sich neue und alte Golfmodelle harte Kurvengefechte, während die Geschichte des mittlerweile legendären VW noch einmal an den Besuchern vorüberzog. Jede Zeit hatte ihren Golf, der mit Design und Technik den Zeitgeist einer Epoche widerspiegelte. Im Golf fuhren Hippies oder Arbeiterfamilien in den Süden, CEOs fahren noch immer damit zu Vorstandssitzungen und Selbstständige wirken mit einem Golf nie zu erfolgreich oder zu erfolglos. Er ist ein Allrounder wie kaum ein anderes Auto. Inzwischen steht der neue 8er Golf in den Startlöchern und durfte als Erlkönig bewundert werden.