Ein völlig neues Auto

Der neue Passat präsentiert sich mit einem um 50 Millimeter verlängerten Radstand und einer gestreckten Silhouette, die ihm ein dynamisches Erscheinungsbild verleiht. Das markante neue Design umfasst unter anderem schmalere Scheinwerfer und eine überarbeitete Frontschürze mit großem Lufteinlass, was nicht nur seinem sportlichen Aussehen guttut, sondern auch den Luftwiderstand senkt. Rein ästhetischer Natur sind die überarbeiteten Heckleuchten inklusive breitem Lichtband, das nun das gesamte Heck einfasst. Seine fließenden Formen kann man schick oder stylish nennen, bieder sind sie nicht.

Ganz nah an der Oberklasse

Im Innenraum überzeugt der Passat mit zahlreichen Komfort- und Technologie-Features. Zwei Highlights sind zum einen der Gangwahlhebel, der, wie beim ID, in den Lenkstock gewandert ist, und zum anderen das moderne zentrale Display, das in 13 oder optional in 15 Zoll verfügbar ist. Die Fahrzeugklimaanlage wird nun dauerhaft auf dem zentralen Bildschirm angezeigt, was das Bedienen erleichtert. Was sich designmäßig im Passat getan hat, ist eine völlige Neuorientierung, die sich unglaublich wertig anfühlt. Diese umfasst übrigens die gesamte VW-Produktpalette und ist ein starkes Zeichen dafür, dass Volkswagen den Verbrenner noch lange nicht für tot erklärt hat. Im Fond macht der verlängerte Radstand eine verbesserte Raumausnutzung möglich und lässt auch große Passagiere komfortabel auf der Rückbank Platz nehmen. Wird diese umgeklappt, passen erstaunliche 1920 Liter in den Kofferraum. Zusätzliche Extras wie ein optionales Panoramadach und eine adaptive Fahrwerksregelung tragen zu einem Fahrerlebnis bei, das fast schon Oberklasse erreicht.