Auto Highlights 2023

BMW i7 – Jagd auf Bentley und Co.

Der vollelektrische BMW i7 macht Jagd auf Bentley, Rolls-Royce und Konsorten. Das Design vereint BMW typische Sportlichkeit mit der Eleganz einer 5,40 Meter Luxuslimousine. Interieur und Technologie fließen hier ineinander, hochwertigste Materialien wie Swarovski-Bedienelemente und ein 31 Zoll großer Fond-Bildschirm setzen Maßstäbe. Kaum ein Auto kommt dem Gefühl in der First Class zu fliegen so nahe. Dazu trägt auch der Elektromotor mit seinen 540 PS bei. Die Reichweite beträgt bis zu 625 km, wobei in 6 Minuten bis zu 100 km Reichweite an einer High-Power-Ladestation nachgefüllt werden können.