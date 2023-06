ATMOSPHERE by Krallerhof

Nahtlos fügt sich das puristisch reduzierte Bauwerk in die Salzburger Bergwelt ein, erhebt sich in geschwungenen Formen aus dem Boden. Im Design extravagant, in der Wirkung elementar – als ob es zur Landschaft gehören würde, genau hier, an diesem erwiesenen Kraftplatz im Salzburger Land hat entstehen müssen. Bereits seit Anfang April tauchen die Gäste des Krallerhofs ein in die Atmosphäre aus Anregung und Entspannung, aus Inspiration und Müßiggang.