Dein Beruf ist sowohl physisch als psychisch und mental ziemlich fordernd. Woraus schöpfst du Kraft, wie füllst du deine Akkus wieder auf?

Die Zeit zuhause ist mir sehr wichtig, damit ich mich wieder sammeln kann. Dann brauche ich auch die Ablenkung. Mir ist es sehr wichtig, daheim nicht nur über den Sport zu sprechen. Kraft schöpfe ich am besten aus der Zeit mit meinem Freund und meiner Familie.

Und was macht eine Mirjam Puchner am liebsten, wenn sie einmal ganz viel Freizeit hat?

Ich genieße viel Zeit mit meiner Familie, gehe gerne in die Stadt und backe sehr gerne. Als Ausgleich zum Sport absolviere ich auch ein Studium. Für viele mag das eher nach Stress klingen, für mich ist es aber auch eine gute Ablenkung und ein Gegenpol zum körperlichen Training.

Was studierst du?

Ich absolviere ein Masterstudium in Sportmanagement an der KMU Akademie & Management AG.

In der vergangenen Saison bist du einige Male als beste Österreicherin ins Ziel gekommen – allerdings hat es mit den Stockerlplätzen nicht so recht klappen wollen. Wie arbeitest du daran, wie trainierst du, um in der kommenden Saison wieder (öfter) aufs Podium zu kommen?

Zwei Drittel meiner Ergebnisse waren unter den Top 11, aber richtig – leider halt keine Podiumsplatzierungen. Sehr oft ging es mit dem 4. oder 5. Platz sehr knapp daran vorbei, was teilweise sehr geschmerzt hat, wie eben der 4. Platz bei der WM. Wichtig ist nun, dass ich meiner Linie treu bleibe, konsequent weiterarbeite und den nächsten Schritt setze.

Was ist dieser nächste Schritt?

Am Ende der vergangenen Saison habe ich gesehen, was einfach noch gefehlt hat. Und daran arbeite ich jetzt bereits in der Vorbereitung: Ich muss einfach noch konsequenter an mir arbeiten, jeden Tag und jede Fahrt ausnutzen, um das Maximum herauszuholen.

Welche Ziele hast du dir selbst für die kommende Saison gesetzt?

Letztes Jahr wollte ich konstante Ergebnisse erzielen, das will ich heuer auch, aber: konstante Ergebnisse weiter vorne (lacht). In den vergangenen zwei Jahren war ich jeweils Fünfte in der Abfahrtswertung. Das nächste Ziel ist ein Platz unter den Top 3.

Was möchtest du als Skirennläuferin unbedingt noch erreichen? Gibt es ein Ziel, einen Sieg, ein Ergebnis, von dem du immer schon geträumt hast?

Ja, zum einen eine Top 3 Platzierung in einer Disziplinenwertung und zum anderen steht die Heim-WM 2025 in Saalbach ganz, ganz oben!

Denkst du mit 31 Jahren auch schon an die Zeit nach dem aktiven Profisportleben, an eine Karriere nach der Karriere? In welche Richtung soll es einmal gehen?

Natürlich werde ich nicht mehr jahrelang aktiv den Profisport ausüben. Ich bin aber in der glücklichen Lage, die Ausbildung zur Polizistin letztes Jahr abgeschlossen zu haben. Des Weiteren ist mein Studium auch schon fast im Endspurt. Derzeit konzentriere ich mich aber noch voll und ganz auf den Skisport. Was dann genau danach folgt, werden wir sehen.

Du wirkst immer sehr heimatverbunden – kannst du dir vorstellen, an einem anderen Ort zu leben, wenn es sich so ergeben würde? Wo würde es dich am ehesten hinverschlagen?

Komplett richtig. Meine Heimat ist mir sehr wichtig und ich bin extrem gerne zuhause. Weiter weg zu leben ist aktuell für mich nicht vorstellbar, weil ich ja zurzeit ohnehin sehr viel unterwegs bin, darum schätze ich die Zeit zuhause umso mehr.