40 Years of Jazz

Höhepunkt Montreux

Was einst mit klassischem Swing-Repertoire begonnen hatte, erlebt mit der Einladung zum Montreux Jazz Festival 1999 einen ersten Höhepunkt. Die Lungau Big Band präsentiert unter der Leitung von Horst Hofer ein eigenständiges Programm, welches der anerkannte Jazzkritiker Mike Zwerin im International Herald Tribune begeistert mit diesen Worten kommentiert: „This is no exaggeration; the Lungau Big Band and its soloists were as accomplished as the legendary Thad Jones/Mel Lewis band of the ’70s.“ („Das ist keine Übertreibung; die Lungau Big Band und ihre Solisten waren so versiert wie die legendäre Thad Jones/Mel Lewis Band der 70er Jahre.“)