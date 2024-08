„Splitter Faser Krass“

Sarah und Nick ist passiert, was jeder zweiten Partnerschaft passiert: ein Betrug. „Hey Sarah! Freu mich auf unseren ersten Dreier heute Abend! Meine Freundin ist schon ganz aufgeregt. Und ja, sie weiß über deine Situation Bescheid! Auch, dass Nick ahnungslos ist und dass du öfter fremdgehst. Kein Thema für sie. Freu mich auf nachher! Kuss Peter.“ Nick fällt aus allen Wolken, als die Nachricht zufällig direkt vor ihm auf Sarahs Handy aufpoppt. Der Vertrauensbruch wirkt wie ein Erdbeben. Nick nimmt alle gemeinsamen Fotos von den Wänden, weil er Sarahs Gesicht nicht mehr sehen kann.

Als Sarah wieder in die gemeinsame Wohnung nach Hause kommt, fordert Nick: „Ich will Antworten. Ich will alles wissen.“ Zu oft ist er in seinem Leben schon von seinen Partnerinnen betrogen worden. Zu oft haben sich diese mit einem einfachen „Ich liebe dich nicht mehr“ aus der Beziehung zurückgezogen. Nun will er es wissen: Warum? Was hat er nur falsch gemacht?