Schön durch Kälte

Drei Minuten bei minus 110 Grad Celsius! Klingt unvorstellbar, wird in der Eisbox jedoch Realität. Die Tür geht auf, im ersten Moment fühlt sich die Kälte schon einmal gar nicht so schlimm an, eher erfrischend – und irgendwie seidenweich. Langsam streicht die auf weniger als minus 110 Grad gekühlte Luft um den Körper. Aus den Lautsprechern motiviert der zuvor gewählte Lieblingssong, sich ein wenig zu bewegen. Das ist wichtig, damit sich um den Körper kein Wärmefeld bildet und die Kälte an jeden Zentimeter Haut herankommt, hat Tugba Demir vorab erklärt, die mit ihrem Mann den Cryopoint Salzburg führt.

Wie versprochen, ist die Kälte sehr trocken und fühlt sich tatsächlich nicht unangenehm an, die Zeit vergeht anfangs wie im Flug, schon ertönt eine Stimme aus dem Lautsprecher, die das Ende der ersten Minute verkündet. Langsam breitet sich dann doch eine Gänsehaut am ganzen Körper aus, man spürt förmlich, wie die Haut sich zusammenzieht. Nicht unangenehm – aber deutlich kalt! Andererseits hat wohl jeder am Weihnachtsmarkt schon schlimmer gefroren.

Denn im Handumdrehen kündigt sich das Ende der eisigen drei Minuten an: Für zehn Sekunden wirbelt der Booster die kalte Luft durch die Box und irgendwie ist man dann doch froh, wenn sich die Tür öffnet und man zurückkehrt zur Raumtemperatur. Und dann überwiegt die Euphorie!