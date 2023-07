1forSmartPeople

#digitalNative

Der smart #1 wird von einem nahtlosen digitalen Ökosystem unterstützt, der Hello smart App. Damit steuert man via Handy die Vorklimatisierung, entnimmt alle Fahrzeuginformationen oder öffnet Türen, Fenster oder Heckklappe. Die App wurde in den #1 voll integriert, Handy und Touchscreen ergänzen sich nahtlos. So ist es kein Problem, im Bistro die nächste Ladestation zu suchen und diese dann am Autodisplay angezeigt zu bekommen. Natürlich übernimmt die App auch die komplette Steuerung der Wallbox zuhause, so können die optimalen Ladezeiten für die 66-kWh-Batterie definiert werden. Das ist Digitalisierung von morgen.

#pferdestärke

Den smart #1 bekommt man in vier Ausstattungsvarianten, mit Heck- oder Allradantrieb. Er ist in den Stärken von 272 bis 428 PS erhältlich. Die getestete BRABUS Version schafft es damit auf 543 NM und sprintet innerhalb von 3,9 Sekunden von 0 auf 100.