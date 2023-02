Vortrag in Bad Goisern Hans Kammerlander ist „Bergsüchtig“ …nach Wänden, Graten, Gipfeln…

Dem Lions Club Dachstein Welterbe ist es gelungen,eine ganz besondere Persönlichkeit für das 6. Benefiz-Bergfilmfestival zu gewinnen – den Bergsteiger Profi Hans Kammerlander!

Hans Kammerlander zählt zu den erfolgreichsten Höhenbergsteigern unserer Zeit. Doch bis es soweit war und er dreizehn der vierzehn höchsten Berge der Welt besteigen konnte, musste der Südtiroler Ausnahme-Alpinist einen langen Weg zurücklegen.

Davon erzählt der Vortrag „Bergsüchtig … nach Wänden, Graten und Gipfeln“, von Erfolgen und Rückschlägen.

In seiner Biografie findet man mehr als 2500 Klettertouren, rund 50 Erstbegehungen und 60 Alleinbegehungen großer Alpenwände. Er bestieg zwölf der vierzehn Achttausender. Sieben davon an der Seite von Reinhold Messner. Er fuhr mit Skier vom Gipfel des Everest ab sowie durch die steilen Flanken des Nanga Parbat. Mit Reinhold Messner umrundete er auf den Landesgrenzen seine Heimat Südtirol. Er durchstieg die Nordwände von Ortler und Großer Zinne innerhalb von 24 Stunden. In der Zeit gelangen ihm auch alle vier Grate des Matterhorns.

Und als erstem Bergsteiger der Welt gelang es Hans Kammerlander, eine der beiden Versionen der Seven Second Summits, also der jeweils zweithöchsten Berge aller sieben Kontinente, zu erobern. Hans Kammerlander ist aktiver Bergführer und Skilehrer und lebt im Tauferer Ahrntal in Südtirol.