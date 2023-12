Die neue Webseite www.rainbows-youth.at ist für Jugendliche, die einen geliebten Menschen, vermissen oder die mit der Trennung/Scheidung ihrer Eltern konfrontiert sind. Sie gibt einfühlsame und altersgerechte Informationen zur Bewältigung dieser herausfordernden Lebenssituationen. Weiters werden die Jugendlichen über die Angebote von RAINBOWS informiert.

„Die Einführung der YOUTH-Webseite Webseite ist ein bedeutender Schritt, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Zeiten beizustehen. In der digitalen Welt von heute ist es unerlässlich, dass wir online präsent und zugänglich sind, um so vielen jungen Menschen wie möglich zu helfen“, sagt Frau Mag. Eva Gitschthaler, Leiterin von RAINBOWS-Salzburg.

Seit mehr als drei Jahrzehnten begleitet RAINBOWS Kinder und Jugendliche durch die turbulenten Zeiten der elterlichen Trennung/Scheidung oder dem Tod eines nahestehenden Menschen.

Auch für Jugendliche ist es von entscheidender Bedeutung, professionelle Hilfe frühzeitig in Anspruch nehmen zu können, um die Situation gut zu bewältigen.