Unerwartete Geschmacksymphonien

Zwischengang – Rote Rüben Carpaccio mit Maracuja und Walnüssen



Rote Rüben enthalten neben Geosmin auch nach Pfirsich und Ananas duftende Lactone. Die Knolle versprüht einen blumigen Rosenduft, ähnlich dem von Äpfeln und Pyrazine, die für den erdigen dumpfen Geschmack verantwortlich sind. All die genannten Früchte ergänzen die Rote Beete hervorragend und als Kontrast zur erdigen Geschmacksnote empfiehlt sich die Säure von Zitrusfrüchten. Für Küchenchef Senn sind Rote Rüben eine hochflexible Zutat: „Roh schmeckt sie erdig, gekocht wird sie süß und als Chips frittiert erhält man wunderbare Röstnoten, so gibt es kaum ein Gericht, in das man Rote Rüben nicht integrieren kann.“

Falls die Kids keine Roten Rüben mögen, können sie es mit Flavor-Flavor Learning versuchen. Das bedeutet, sie kombinieren den ungeliebten Geschmack mit zwei Zutaten, die die Kids lieben. Schon lernt das Gehirn auch die Freude an Roten Rüben. Der Salat aus Rote Beete, Maracuja und karamellisierten Walnüssen ist eine ungewöhnliche Kombination, die durch ihre Aromenvielfalt besticht.