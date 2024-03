Schluss mit sauer!

Organe als Säurepuffer

Im Körper bestehen mehrere Puffersysteme, die Entgleisungen des pH-Werts in den basischen oder sauren Bereich ausgleichen. Einen ganz wesentlichen Beitrag zum Ausgleich von Säuren und Basen übernehmen dabei die Lunge durch das Abatmen von Kohlendioxid und die Nieren mit der Ausscheidung von Säure. Aber auch Leber, Darm und die Haut sind an der Pufferung des Säurewertes im Blut beteiligt. Dank dieser Pufferung bleibt der pH-Wert im Blut immer konstant. Im Speichel und im Urin allerdings finden sich im Tagesverlauf deutliche Schwankungen, weshalb es bei Beschwerden oder Erkrankungen, die mit einer Übersäuerung in Zusammenhang stehen, Sinn macht, ein Urin-pH-Tagesprofil zu erstellen, indem Sie mit einem Teststreifen siebenmal täglich (zu vorgegebenen Zeiten) Ihren Urin testen.

Fallen im Blut hingegen zu viele Säuren an, die nicht mehr über die Puffersysteme ausgeglichen werden können, wird das Depot an neutralisierendem basischem Phosphat in den Knochen angezapft – durch diese dauerhafte Entmineralisierung der Knochen bildet sich ein erhebliches Risiko, an Knochenschwund (Osteoporose) zu erkranken. Der Prozess des Knochenabbaus kann jedoch durch eine optimale Zufuhr an basischen Mineralien wie Magnesium, Kalium oder Kalzium, durch geeignete sportliche Aktivität und basische Ernährung verlangsamt werden.

Einstieg ins basische Leben

„Die Säure-Basen-Balance ist nicht – wie viele meinen – eine spezielle Diätform, sondern die wohlüberdachte Ernährungsform für ein gesundes, langes und zufriedenes Leben“, so die Allgemeinmedizinerin und Homöopathin Eva-Maria Kraske, die die Ausbalancierung von Säuren und Basen als Gesundheitsvorsorge zum Nulltarif und Anti-Aging-Faktor bezeichnet. Die Säure-Basen-Balance tritt nach der Ernährungsumstellung allerdings mit zeitlicher Verzögerung ein, also nicht bereits nach wenigen basisch ausgerichteten Mahlzeiten, denn die Säurezwischenlager in der Muskulatur müssen für den angestrebten Ausgleich erst abgebaut werden.

Wurde mithilfe eines aussagekräftigen Testverfahrens (pH-Tagesprofil) festgestellt, dass Ihr Säure-Basen-Haushalt nicht ausgeglichen ist, empfiehlt Dr. Kraske eine Ernährungsumstellung auf basische Kost mithilfe eines großen Nahrungsmittelplans, begleitet von einer Darmsanierung zur gründlichen Regeneration der Darmflora. Auf einen anfänglichen Entlastungstag mit ausschließlich gedünstetem Gemüse, Obst und Gemüsebrühe folgt eine 8-Tage-Kur, um den Körper an den Abtransport der Säuren zu gewöhnen. Leckere basische Rezepte für jeden dieser acht Kurtage gibt es im Buch „Säure-Basen-Balance. Der Schlüssel zu mehr Wohlbefinden“. Nach diesen Tagen, in denen Sie kurweise rein basisch essen, ernähren Sie sich anschließend basenüberschüssig. Recht schnell wird sich so Ihr Allgemeinbefinden verbessern, Verdauungs- und Kreislaufstörungen werden abnehmen.

Verhältnis 80:20 als Richtschnur

Empfehlenswert ist ein ungefähres Verhältnis von 80 Prozent basischen zu 20 Prozent säuernden Lebensmitteln. Demzufolge sollten säuernde Lebensmittel wie beispielsweise Fleisch, Eier, Käse oder Getreideprodukte keineswegs mehr als 20 Prozent Ihrer Gesamtnahrung betragen.

Leider entspricht diese empfohlene Zusammensetzung keinesfalls der heute üblichen Ernährung mit Fast Food, zuckerhaltigen Snacks und Getränken. Als Kontrast dazu setzt sich die basenreiche Kostform hauptsächlich aus schonend zubereiteter pflanzlicher Frischkost zusammen. Kartoffeln eignen sich optimal für die Säure-Basen-Balance und sollten daher andere Beilagen wie Nudeln, polierten Reis oder Brot möglichst oft ersetzen. Auch Sprossen wie Kresse, Mungbohnen oder Alfalfa liefern wichtige Mikronährstoffe, die für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt wichtig sind.