Aufbruchstimmung

Mit diesem Wissen ist es nun an der Zeit, den Kleiderschrank konsequent auszumisten – und Platz zu schaffen für Kleidungsstücke, die wirklich passen. Farben und Schnitte, die dem Typ nicht entsprechen, sollten konsequent ausgemustert werden. So trennt man sich vielleicht auch etwas leichter vom Pulli, der schon seit Jahren sein ungetragenes Dasein fristet, weil er einfach nicht richtig sitzt, obwohl er damals beim Kauf so wunderschön an der Schaufensterpuppe ausgesehen hat.

„Kleidungsstücke, die einen emotionalen Wert haben, aber nicht mehr passen, haben ebenfalls nichts im Kleiderschrank verloren! Diese packt man am besten in eine schöne Erinnerungskiste, um sie aufzubewahren!“, rät Sabine Staudinger.

Erst nach dem Garderoben Check, inklusive Bestandsaufnahme und Ausmist-Aktion geht es ins Shoppingvergnügen. Dabei gilt, weniger ist mehr. Besser in einen richtig gutsitzenden Blazer investieren als in mehrere, die nur halbwegs passen, aber gerade im Ausverkauf sind. Wenn man alle Schnäppchen und Spontaneinkäufe weglässt, spart man jede Menge Geld für gute, hochwertige Garderobe!

Übrigens bedeutet typgerecht einkaufen in keinster Weise, die aktuelle Mode zu ignorieren, im Gegenteil: „Modetrends beinhalten immer mehrere Nuancen“, weiß Sabine Staudinger aus langjähriger Erfahrung, „so ist für jeden Farb- und Figurtyp immer etwas Passendes dabei.“