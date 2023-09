„Du weißt nicht, was dich erwartet“

Alex Linse und Anja Clementi, Gründungsmitglieder des Salzburger Off-Theaters im Interview.

Wie beschreibt ihr das Besondere am Off-Theater?

Alex: Wenn du hereinkommst, weißt du nicht genau, was dich erwartet. Wir haben verschiedene Settings durch unsere Studiobühne, die Black Box. Auch das Rundherum versuchen wir, immer ein bisschen zu integrieren, für das Besondere. Manche Stücke fangen schon in unserer Lounge an, bei manchen wird alles bespielt. Wir wollen die Menschen mehr an den Raum binden, auch sozial an den Raum binden. Ins Theater gehen ist eigentlich recht unsozial, man sitzt nebeneinander und muss still sein. Wir wollen, dass die Menschen sich auch danach hier treffen, das ist uns sehr wichtig.

Anja: Wir denken uns immer wieder interaktive Formate aus, wie zum Beispiel das Improtheater, in dem die Leute uns Input geben oder wir machen Veranstaltungen hier in der Lounge, bei denen wir kochen und den Zuschauern Kostproben anbieten.

Alex: Das macht das Erlebnis viel intensiver, als nur aus dem „sicheren Raum“ zuzuschauen.

Nach welchen Gesichtspunkten wählt ihr das Programm/die Produktionen?

Alex: Wir achten auf die Vielfalt und versuchen, Themen aufzugreifen, die die Menschen gerade beschäftigen, jedoch diese Themen immer ein wenig anders zu verpacken.

Anja: Was uns auszeichnet als Haus dieser „Kleinheit“, dieser geringen Größe, ist, dass wir auch viel mit Musik machen. Wir sind ein sehr musikalisches Ensemble und wir inszenieren immer ein Stück pro Saison, in dem die Musik eine große Rolle spielt: Musicals, aber auch theatralische Liederabende, die thematisch ins Konzept passen.

Wie startet ihr in die neue Saison 2023/24? Was werden die Highlights sein?

Alex: Am 7. Oktober bringen wir „Club Oberon“ mit einer Mega Premiere auf die Bühne. Club Oberon ist eine moderne Eigeninszenierung, vage basierend auf dem Sommernachtstraum, die in einer Diskothek spielt. Es wird sicher eines unserer größten Projekte, mit wahnsinnig vielen Darstellern. Die Leute werden nicht nur einen Theaterabend, sondern einen geilen Abend in Club-Atmosphäre erleben!

Als zweites Highlight spielen wir zum Abschluss des Jahres die Komödie „Das Abschiedsdinner“ als Salzburg Erstaufführung. Und: Wir werden zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder an Silvester spielen und mit den Zuschauern feiern!