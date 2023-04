Landeshauptmann Wilfried Haslauer zu Besuch im Zentrum für Visionen

Der Landeshauptmann ließ es sich nicht nehmen, den Bauherrn Stephan Kaindl-Hönig als Dankeschön für dieses außergewöhnliche Projekt für Salzburg mit einer Baustellenveranstaltung zu überraschen.

Ein Ort, an dem Visionen entstehen und wachsen, ein Ort, an dem an der Zukunft gearbeitet wird – das ist das Zentrum für Visionen in Puch/Urstein. Diesen Ort hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer gewählt, um zur Gemeindekonferenz 2023 zu laden. Entsprechend bedankte er sich auch bereits in seiner Begrüßungsrede bei Bauherrn Stephan Kaindl-Hönig für seinen unternehmerischen Mut und gratulierte zu diesem beeindruckenden Bauprojekt.

Initiator und Bauherr Stephan Kaindl-Hönig bedankte sich seinerseits für die Wertschätzung seitens der Landesregierung und betonte im Interview, wie wichtig es sei, das große Ganze vor den persönlichen Profit zu stellen, um so zukunftsweisend den Wirtschaftsstandort Salzburg zu stärken.

Die Gäste zeigten sich begeistert von der einzigartigen Architektur und Größe der multifunktionalen Veranstaltungslocation, die mit Bürokomplex, Hotel und Sky-Restaurant, Rooftop-Hallenbad, Fitnessstudio und vielem mehr das Zentrum für Visionen ausmacht.

