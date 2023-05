Seit Februar verbringen Sie wieder

einmal mehr Zeit in Ihrer Heimatstadt.

Was bedeutet Salzburg für Sie?

Salzburg ist erstens eine Stadt mit wahnsinnig vielen Kindheitserinnerungen, es bedeutet ein Stück Heimat für mich. Zum Beispiel war ich bei einem Arzt – genau im Haus, in dem ich aufgewachsen bin. So sind sofort Erinnerungen hochgekommen, an welcher Kurve ich meinen Großvater zum letzten Mal gesehen habe, als er uns damals besucht hatte. Wo heute ein Garten ist, war früher noch ein Feld, in dem wir mit den Nachbarskindern Schlammschlachten veranstaltet haben.

Diese Erinnerungen sind so nah, als ob ich sie greifen könnte – das Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Man merkt: Hier habe ich meine Kindheit verbracht. Ich habe auch heute noch einige Freunde hier und bin sehr gerne in Salzburg. Es ist eine wunderschöne Stadt, auch landschaftlich. Die Proben zu „Der Talisman“ haben auf der Probebühne in Aigen stattgefunden – ich hab es sehr genossen, mit dem Rad jeden Tag die Salzach entlangzufahren. Das ist eine richtig schöne Arbeitsroutine geworden, die ich in Wien jetzt schon vermisse!

Noch bis 8. Juni sind Sie als Constantia auf der Bühne des Salzburger Landestheaters zu sehen. Wie geht es danach weiter?

Es ist gerade einiges im Gespräch, worüber ich noch nicht reden darf. Aber gerade habe ich die Nachricht erhalten, dass „Wir haben einen Deal“, in dem es um sexuellen Missbrauch im Sport geht, seine Premiere am 24. Juni am Münchner Filmfest feiern wird. Und „Der Tote in der Schlucht“ aus der Tiroler Landkrimi Reihe, in der ich die Kommissarin spiele, hat gerade auf der Diagonale Premiere gehabt und kommt nun hoffentlich bald ins Fernsehen.

Sie betonen immer wieder, dass Sie gerne Neues ausprobieren, die Veränderung richtiggehend brauchen – was möchten Sie unbedingt einmal ausprobieren?

Ich würde wahnsinnig gerne einmal einen historischen Film drehen, einen Kostümfilm, weil ich es toll finde, wenn man in eine ganz andere Zeit, in ein ganz anderes Leben eintaucht. Ich finde es generell spannend, für eine Figur, die ich spiele, etwas Neues zu lernen. Das liebe ich an meinem Beruf: Dass man sich immer wieder neu erfinden kann.