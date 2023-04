Wenn du Seelenarbeit, Selbstreflexion etc. ansprichst – wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst?

Zum einen ist eine gewisse Persönlichkeit oder ein Charakter in mir angelegt, der ganz viel will vom Leben. Ich glaube, ich war schon als Kind eine sehr fordernde, wollende, dringliche, lebenslustige Kleine. Gleichzeitig habe ich in meinem Heranwachsen oft die Erfahrung gemacht, dass es für Menschen in meinem Umfeld oft zu viel war. Insofern gibt es in mir einen Glaubenssatz, der sagt: „Ich bin zu viel“. Diesem Spannungsfeld, mir selbst zu begegnen, stelle ich mich in der Musik, in meinem Schaffen, aber auch immer wieder in Therapie. Ich gehe öffentlich damit um, dass es sehr gut ist, wenn man sein eigenes Seelenleben versteht. Diesen Weg zu gehen, das hat mir die Musik leichter gemacht. Schon als ich noch Songs gecovert habe, haben mich die Texte berührt und inspiriert und dann habe ich selber Texte geschrieben. Das gehört für mich zur Seelenhygiene und auch zu meinem Beruf. Dass ich diesen Beruf ausüben darf, bestätigt mich, dass ich so weitermachen will und – auch in meinen Songs – mit der Lupe aufs Leben und meine, teils unbeleuchteten, Seelenanteile schauen will.

Wie hat es sich ergeben, dass du deine Songs im Dialekt schreibst und singst?

Ina Regen ist meine Geburtsstunde als Dialektmusikerin. Ich habe mich in vielen Bands ausprobiert, auch auf Englisch geschrieben, aber schnell für mich erkannt, wie wichtig mir die Texte sind, dass es mir um den Inhalt geht. Ich war frustriert davon, dass ich in der Moderation erklären musste, worum es in den Texten geht. So war mir klar: Ich muss auf Deutsch texten. Erst habe ich versucht, im Hochdeutschen zu texten, das war aber recht sperrig zu singen, ich habe keinen authentischen Zugang gefunden. Der Dialekt hat mich dann eiskalt erwischt – das war keine Überlegung. Ich hätte auch Angst gehabt, mich bewusst für Dialekt zu entscheiden.

Zu diesem Zeitpunkt war Dialektmusik noch nicht so populär, war sowohl ideologisch als auch musikalisch eindeutig Schlager-gebrandet und das ist nicht das Weltbild, für das ich sprechen kann oder will. Dementsprechend war es ein ganz großes Überraschungsmoment beim Schreiben von „Wie a Kind“, als der Text plötzlich im Dialekt aus mir herausgekommen ist.

Wie hast du überhaupt zur Musik gefunden? Hat sich schon als Kind herauskristallisiert, dass die „Kleine“ Musik machen will?

Ja, das „Mädl am Klavier“ (Anm.: einer der Songs im neuen Album) hat es tatsächlich gegeben. Wir hatten ein Klavier im Wohnzimmer stehen, das war mein Lieblingsspielzeug. Meine erste bewusste Freizeitentscheidung für die Musik war, als meine großen Geschwister mit dem Soundtrack des Musicals Elisabeth heimgekommen sind. Der ist ab diesem Tag auf und ab gelaufen, ich hab das ganze Musical mit meinen Barbies nachgespielt. Also ja, man muss sagen, es war klar, dass ich diesen Weg einschlagen werde. Gleichermaßen – so klar war es nicht, weil niemand in meiner Familie Musiker ist und in irgendeiner Form dieses Leben gelebt hat, das ich heute lebe. Das war so fern von jeder Fantasie oder Vorstellungskraft. Es war auch für meine Eltern schwer, zuzulassen, dass das eine Karriere sein darf, die ich einschlage. Damals gab es viele Ängste und Klischees. Ich bin am Land aufgewachsen, in einem 2.000-Seelendorf, da denkt man bei Musikern und Künstlern an Kurt Cobain oder Kate Moss, alle haben ein Drogenproblem. Ich verstehe, dass sich meine, in gewissem Sinne doch konservativen Eltern gefürchtet haben, was das für die „Kleine“ heißt.