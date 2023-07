Nun sprichst du in Zusammenhang mit Jugendkultur viel von Festivals. Ist ein Festival der ultimative Ausdruck heutiger Jugendkultur?

Ja und Nein. Ein Festival setzt ein Zeichen, es macht etwas sichtbar, und zwar in der Mitte des öffentlichen Raumes. Die Salzburger Festspiele tragen die klassische Musikkultur weit über unsere Grenzen hinaus und ein Jugendkulturfestival macht sichtbar, wie die Jugend heute leben möchte. Welche Möglichkeiten hat man heute als junger Mensch in der Stadt, um Spaß zu haben und ein Stück Freiheit zu fühlen? Eine Hand voll Clubs, wo man Eintritt zahlen und etwas konsumieren muss, während man von öffentlichen Orten wie dem Salzachufer oder den Parks abends verjagt wird, sind keine wirkliche Lösung.

Was versteht man eigentlich unter Jugendkultur?

Jugendkultur ist ein bisschen Rebellion. Es ist das Hinterfragen unserer erwachsenen Strukturen und das sollte man unterstützen. Die Jugend ist interessiert und nachdenklich, aber es ist ihr wichtig, dass etwas auf ihrer Wellenlänge präsentiert wird, nicht von oben herab, sondern aus ihren eigenen Reihen, manchmal schräg, aber immer offen für alle. Es geht viel um Diversity, Nachhaltigkeit und Technologie. Die Jugend will gehört werden, mal laut sein und ganz demokratisch öffentliche Räume nutzen. Musik ist omnipräsent. Aber was die jungen Leute vor allem wollen, ist ihre Ruhe vor uns Alten. Skateboarden, Musik auflegen, ein 6er-Tragerl Bier zur Salzach oder in den Park mitbringen und einfach beieinander sein. Das wird meiner Meinung nach in Salzburg verhindert. Man will keinen Lärm in der Stadt, man will keine jungen Leute.

Lebt die Jugendkultur von Grassroots-Bewegungen?

Ja, eindeutig und damit bin ich eigentlich schon der Falsche zu diesem Thema. Jugendkultur entsteht in Communities und mit engagierten jugendlichen Menschen. Es gibt wunderbare Beispiele in dieser Stadt, wie die Club Commission, umtriebige DJs, die Leerstände bespielen wollen, und Nachwuchs-Graffitisprayer. Junge Underground-Künstler, die einfach Platz für sich brauchen. Denen muss man die Chance geben, gänzlich unbürokratisch was zu machen. Wenn die die halbe Zeit ehrenamtlich im Schloss Mirabell irgendwelche Formulare ausfüllen müssen, dann wird aus Subkultur ganz schnell ein spießiger Veranstalter. Da muss die Stadtverwaltung in Salzburg noch dazulernen.

Das MARK Salzburg beklagt umgekehrt, dass es zwar viele gibt, die was machen wollen, aber seit Corona immer weniger als Zuschauer dabei sind.

Genau deshalb haben wir mit dem 5020 Festival auch versucht, eine Dachmarke zu schaffen, mit der alles möglich ist: Workshops, Gay/Lesbian Events, Performances, Graffiti Aktionen, Marionettentheater und Podiumsdiskussionen, aber auch viele Partys. Denn wenn der DJ-Event geil war, dann geht man auch einmal zu einem Workshop oder zu einem Poetry Slam. Unter einem coolen Mantel ist die Zugkraft viel stärker. So attraktiviert ein Festival auch alle anderen Jugendaktivitäten der Stadt.

Wie siehst du den Stand der Jugendkultur in Salzburg – auch im Vergleich mit Wien und anderen österreichischen Städten?

Der große Unterschied zwischen Wien oder auch Linz ist, dass in Salzburg ein Großbürgertum regiert, dem es hauptsächlich um die Bewahrung des barocken Ambientes geht. Man unterstützt die Salzburger Festspiele, was gut ist, aber auf die Jugend hat man komplett vergessen. In Wien steht die Stadt einfach auch dahinter, dass nicht jeder Bürger immer friedlich schlafen kann. Hier die Pakistani, die um 4 Uhr morgens einen Stand aufbauen, dort ein paar Punks, die sich lauthals streiten und gegenüber ein Gassenfest – ‚Thats a city that never sleeps‘. Salzburg ist anders, da können zwei bis drei Anrainer ein ganzes Fest verhindern. Es ist das Fehlen von Lebendigkeit in der Innenstadt – Salzburgs Altstadt muss da dringend dazulernen, ansonsten ist es nicht mehr als das größte Freilichtmuseum Europas.