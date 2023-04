Heiraten, so wie man will

Dabei unterstützen liebevolle Details und individuelle Elemente, um den schönsten Tag des Lebens auch zu einem gänzlich individuellen zu machen. Natürliche Materialien wie Holz, Blumen und Pflanzen schaffen eine wundervolle Atmosphäre und verleihen der Hochzeit eine elegante, aber zugleich entspannte Note. Das Brautkleid darf dieses Jahr nicht overdressed wirken, sondern sollte die Schönheit und Natürlichkeit der Braut betonen.

Verbindende Kulinarik

Besonders für die Gäste spielt das Essen bei jeder Hochzeit eine große Rolle. Street Food ist hierbei der neue Trend, denn es sorgt für ein besonderes Erlebnis und bietet den Gästen eine kulinarische Reise um die Welt. Das Ziel der Hochzeits-Kulinarik ist 2023 mehr denn je, die Gäste miteinander zu verbinden, miteinander ins Gespräch zu bringen und so unvergessliche Erinnerungen und neue Freundschaften zu schaffen.

Let Me Entertain You

Als überraschendes Unterhaltungsprogramm bieten sich dieses Jahr zum ersten Mal ernsthaft Virtual-Reality-Brillen an. Mutige Paare setzen auf Live-Karaoke, das garantiert Stimmung noch zu später Stunde. Überhaupt tendieren die frisch Vermählten immer mehr dazu, die Nacht mit Freunden und Familie durchzufeiern. Die Zeiten, in denen sich Braut und Bräutigam um Mitternacht verabschiedet haben, sind endgültig vorbei. So bietet sich an, die Hochzeit erst am nächsten Morgen mit einem gemeinsamen Katerfrühstück zu beenden.

Individuelle Erlebnisse

Insgesamt geht der Trend weg von klassischen Hochzeiten hin zu individuellen Erlebnissen. Immer mehr Paare möchten ihre Liebe auf ihre ganz eigene Art und Weise feiern, ihre Persönlichkeit in der Hochzeit wiederfinden und die Gäste mit überraschenden Einfällen unterhalten. Wer die Herausforderungen annimmt, kann sicher sein, dass die Hochzeit dieses Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis für Brautpaar und Gäste wird.