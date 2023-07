Gebrannte Erde, Glas und Stein

Ein Hoch auf die Vielfalt

Wer am liebsten bunt und kreativ lebt, kommt an der beeindruckenden Vielfalt an Mustern und Farben moderner Designerfliesen nicht vorbei. Sie ermöglichen jeden noch so ausgefallenen Stilmix, um die gewünschte Atmosphäre im Eigenheim zu erschaffen. Marokkanische Fliesenornamente oder portugiesischer Azulejo lassen südliches Temperament in die eigenen vier Wände einziehen. Und auch geometrische und florale Muster aus dem Bauhaus oder Jugendstil sind wieder zurück, sie verleihen dem Raum einen Hauch von nostalgischem Charme und zeitloser Eleganz. Die kleinformatigen Fliesen gewanden sich in moderne Farbtöne oder kommen im abgenutzten Vintage Look daher. Aus den 70ern feiern oktogonale Fliesen ihr Comeback, diesmal aber in dezenterer Farbe und die 90er grüßen mit klassischem Cotto. Ein ganz großer Trend sind auch die sogenannten Kit-Kat Fliesen, die die Größe des gleichnamigen Schokoriegels haben, in allen Farben erhältlich sind und sich ideal mit Stein(fliesen)böden ergänzen lassen. Große Räume vertragen ausdrucksstärkere Muster, während man bei kleinen Räumen eher sparsam vorgehen sollte. Helle, ruhige Applikationen schaffen mehr Raum, wogegen unruhige und dunklere Beläge Behaglichkeit schaffen. Fehlt der Mut zu gewagten Fliesenmustern oder einfach nur der Platz, bleibt noch immer die Möglichkeit, mit italienischen Smalto-Mosaiken oder kleinformatigen spanischen Einlegern dezente Highlights zu schaffen, die dann täglich daran erinnern: Man ist jung, solange das Temperament nicht altert.