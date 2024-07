Für ein würdevolles Altern in Indien

In Indien, einem Land mit tief verwurzelten familiären Bindungen und traditionellen Werten, werden Familienmitglieder im Alter grundsätzlich ohne Wenn und Aber durch ihre Familien unterstützt. Die Eltern haben alles gegeben, um die Kinder großzuziehen, und die erwachsenen Kinder fühlen sich verpflichtet, dies an die Eltern zurückzugeben, wenn diese in den Ruhestand gehen oder erkranken. Die meisten Inder verbringen ihr gesamtes Leben in Mehrgenerationenhaushalten, in denen Kinder, Eltern und Großeltern unter einem Dach zusammenleben. Doch nicht jeder hat das Glück, eine Familie zu haben, auf die man sich verlassen kann. Puspa Roy verlor ihren Ehemann nach nur sechs Monaten Ehe und blieb kinderlos: „Ich bekam dann eine Stelle als Dienstmädchen bei einer Familie im Howrat District, für die ich fast 45 Jahre arbeitete. Mit 61 Jahren wurde ich immer schwächer und war oft krank. Da haben sie mich hinausgeworfen, und ich musste auf der Straße leben.“

Endstation Straße

Andere verlieren ihre Familie durch Wegzug. Die Jungen bekommen in einer anderen Stadt Arbeit. Das Einkommen reicht oft gerade mal aus, um selbst zu überleben, und so stellen die Kinder ihre Zahlungen an die Eltern ein. Diesen bleibt dann oft nur die Obdachlosigkeit, denn ein Lebensunterhalt lässt sich im fortgeschrittenen Alter nur schwer verdienen. Gleich ergeht es vielen Personen mit geistigen Beeinträchtigungen, die von Familienmitglied zu Familienmitglied geschoben werden, wie der heute 57-jährige Subrato Basu. Schon als Kind hätte er erhöhten Förderbedarf gebraucht, aber professionelle Hilfe wurde ihm nie zuteil. Als seine Eltern im Jahr 2018 verstarben, kam er bei Verwandten unter, die aber bald nicht mehr damit zurechtkamen, dass er nie gelernt hatte, sich selbst zu versorgen. Also stellten sie jede Unterstützung für ihn ein und ignorierten ihn, worauf Subrato bald darauf, tief traurig, von selbst das Haus verließ, um auf der Straße zu leben. Ohne ein umfassendes staatliches Rentensystem oder eine flächendeckende soziale Sicherung sind viele ältere und beeinträchtigte Menschen in Indien gezwungen, auf der Straße zu leben und zu betteln; andere arbeiten mit über 70 Jahren täglich auf dem Feld oder als Rikschafahrer, um sich zumindest ernähren zu können. Prekäre hygienische Bedingungen und zu starke Arbeitsbelastung verschlechtern die Gesundheit der Senioren massiv. Ein Platz zum Leben und die nötigste Grundversorgung ist der größte Wunsch dieser Menschen in Westbengalen und Kolkata. Leider wird genau diese Gruppe von Hilfsorganisationen oft übersehen, aber nicht von allen.