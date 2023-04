Female Voices and Me

Die aktuell gezeigten Bilder entstanden im Zuge Ihres letztjährigen Projektes 100 FEMALE VOICES. Wie entstand die Idee zu dieser Ausstellung und der audiovisuellen Performance im Speziellen?

In meiner Kunst verfolge ich den transmedialen Ansatz, der Sound und Bild auf innovative Weise miteinander verbindet. So führe ich mit der Harfe Regie über meine Bildwelten. Ich navigiere quasi meine Kunst als musikalische Geschichtenerzählerin. In der Wechselwirkung zwischen Musik und Malerei bedeutet dies, in die Symbiose eines Gesamtkunstwerks einzutauchen. Diese Möglichkeit wurde mir in Salzburg gegeben und so konnte ich mich den starken Frauen in Salzburg widmen.

Das Projekt ist eine Eigenproduktion. Danach ging es in die Ideenfindungsphase, ich arbeitete in den Archiven unzählige Bilder durch, wählte aus, trat mit den Künstlern oder Nachlassverwaltern in Kontakt und beteiligte alle am künstlerischen Schaffensprozess. So entstanden auch Freundschaften, wie zum Beispiel mit Gertraud Jesserer. Eine großartige Künstlerin, die viele Geschichten zu erzählen wusste und in einer unglaublich faszinierenden Künstler-Altbau-Wohnung lebte, die ebenso viele Geschichten in sich trägt. Eine Inspiration! Leider gab es kurz vor Ihrem Geburtstag und drei Tage nach unserem Kennenlernen einen tragischen Wohnungsbrand, wobei Gertraut Jesserer ums Leben kam und zahlreiche Kunstwerke für immer vernichtet wurden. Es war eine große Ehre für mich, für ihre Beisetzung ein Kunstwerk anfertigen zu dürfen, welches zum Gedenken an diese großartige Persönlichkeit gezeigt wurde.