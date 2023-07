Als Trendwort ist Female Empowerment seit einigen Jahren omnipräsent in Zeitungen und Magazinen, in Podcasts und Coachings, aber auch in der öffentlichen Diskussion. Doch was steckt dahinter? Das englische Wort „empowerment“ bedeutet Ermächtigung und so geht es dabei auch um die gesellschaftliche Ermächtigung von Frauen. Dies umfasst im weitesten Sinn die Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Akzeptanz von Frauen, was sich im beruflichen Alltag in der Diskussion um Chancengleichheit, Frauenquote oder Gender Pay Gap niederschlägt.

Auch in Österreich gibt es gezielte Initiativen, um den Frauen beim Gründungsprozess unter die Arme zu greifen. Die Workshopreihe „Female Empowerment“ wurde in diesem Frühjahr erstmals durchgeführt. Als zentrale Anlaufstelle möchte der Netzwerkinkubator Startup Salzburg für forschungs- und technologieorientierte Gründungsprojekte wahrgenommen werden und sich als essenzieller Player für wachstumsorientierte Startups in Österreich und den benachbarten Regionen positionieren. Jools Turrell ist die Themenverantwortliche im Rahmen von Startup Salzburg und dem Konsortium „AplusB South-West“ und unterstützt dabei das Ziel, Female Entrepreneurship in Salzburg sichtbar zu machen und nachhaltig mehr Frauen bei der Gründung von innovativen Geschäftsideen zu unterstützen. „Einen Fokus legen wir dabei darauf, vor allem Startups, die einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten, in ihrer Arbeit zu beflügeln und ihre Potenziale voll auszuschöpfen. Darüber hinaus möchten wir Female Entrepreneurship in unseren Regionen sichtbar machen, nachhaltig verankern und forcieren“, sagt Turrell.

Denn noch immer gründen deutlich weniger Frauen als Männer ein Unternehmen. Der „Female Founders Monitor“ aus dem Jahr 2022 beziffert, dass nur 20 von 100 Gründenden weiblich waren. Aber warum ist das so? Die Gründe mögen darin liegen, dass Frauen risikoscheuer und schlechter im Selbstmarketing sind und sich darüber hinaus leichter entmutigen lassen.