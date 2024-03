Die Küche im Garten

Der Trend kommt aus den USA – und macht vor allem für gesellige Frischluft-Fans echten Sinn: die Outdoor-Küche. Denn, einmal ehrlich: Wer hat schon Lust, die lauen Sommerabende in der hitzigen Küche zu verbringen, vielleicht sogar noch, während sich die Gäste bereits im lauschigen Garten amüsieren?! Ein weiterer Vorteil: Eine Outdoor-Küche ist stets gut ausgestattet, sodass der Koch oder Gastgeber nicht wegen jedem fehlenden Glas oder frischem Getränk den Weg nach drinnen zurücklegen muss. Das Wichtigste an der Outdoor-Küche ist aber wohl sicherlich das Erlebnis, unter freiem Himmel die unterschiedlichsten Gerichte zu zaubern – denn über „normales“ Grillen geht das Erlebnis Draußen-Küche weit hinaus!

Kein Wunder also, dass diese Bewegung in den vergangenen Jahren auch bei uns richtiggehend eingeschlagen hat: „Der wichtigste Trend im Bereich Outdoor Living ist sicherlich die Outdoor-Küche: Was vor einigen Jahren erst bei einer kleinen, eher elitären Klientel begonnen hat, begeistert mittlerweile eine sehr breite Kundenschicht“, bestätigt Robert Erhart, Inhaber von Erhart & Menzel outdoor-living.

Modular, mobil oder komplettes System?

Die Bandbreite ist groß – beginnt das Angebot an Outdoor-Küchen doch bereits bei kleinen Einheiten: „Ein Griller mit Arbeitsfläche und Stauraum ist sozusagen die Minimalanforderung an eine Outdoor-Küche“, erklärt Thomas Treml, der unter der Marke „Stilgrill“ zusammen mit Samuel Karl maßgefertigte, individuelle Outdoor-Küchen in Tischlerqualität herstellt: „Wichtig ist, dass alles griffbereit ist, was man zum Grillen braucht, wie Zubehör, Gewürze usw. Was gerade nicht benötigt wird, muss gut verstaut sein.“

Die kleinste Form der Outdoorküche ist die „mobile Küche“. Mit Rädern versehen verfügt sie zwar nur über begrenzte Komponenten und wenig Arbeitsfläche, ist dafür jedoch flexibel und an unterschiedlichen Standorten einsatzbereit, vollkommen ohne bauliche Maßnahmen.

Wer sich eine individuelle Außenküche leistet, kann diese gänzlich nach den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen bauen lassen, genauestens angepasst an Ort und Gegebenheiten und den Stil des restlichen Gartens. Weniger Aufwand in Planen und Errichten erfordern fertige Küchenzeilen oder Kücheninseln, die – als schnelle Komplettlösung – sofort einsatzbereit sind, dafür aber weniger Raum für individuelles Design und Wünsche bieten.

Gut an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen sind modulare Küchensysteme, aus denen der Gartenkoch die für ihn wichtigen Module auswählt und zur Outdoor-Küche kombiniert. Die eigene Planungsarbeit hält sich in Grenzen – und auch, wenn oftmals Designs vorgegeben sind, sind diese Outdoorküchen individuell zugeschnitten und zudem im Laufe der Zeit erweiterbar.

Nach oben hin gibt es kaum ein Limit – möglich ist (fast) alles, je nach Platz bzw. Standort und Budget. Und natürlich abhängig davon, wie man seine Küche im Freien nutzen möchte. Soll es lediglich eine erweiterte Grillstation sein? Möchte man auch kochen und backen? Wie weit ist die Innenküche entfernt? „Schon vor der Planung sollte man sich gut überlegen, wie man das Kocherlebnis draußen gestalten möchte“, bekräftigt Samuel Karl von Stilgrill Outdoorküchen, „basierend darauf wird die Küche gebaut.“

Wie die Einbauküche besteht die Gartenversion nicht nur aus einer Koch- bzw. Grillstelle. Zusammen mit Kühlgelegenheit und Waschbecken/Spüle bildet sie das Dreieck, um das sich alles dreht. Zum Kühlen der Getränke und Lebensmittel bieten sich – je nach Küchenvariante – Einbausysteme, praktische Kühlschubladen oder freistehende Kühlschränke an. Robuste Arbeitsflächen, geräumige Schränke und Laden sowie allerlei individuelle Spielereien (bis hin zur Bierzapfanlage) machen die Küche komplett.