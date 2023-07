Das Ziel liegt am Weg

Diesen Weg hat Klaus Rafenstein so sehr zu schätzen und lieben gelernt, dass er auch andere an dieser Erfahrung, der Inspiration, die dieser zu bieten hat, teilhaben lassen möchte. „Ich habe mir selbst die Frage gestellt: Kann ein Weg Antworten geben? Und ja, das kann dieser Weg sehr wohl!“ In seiner Tätigkeit als Coach und Trainer bietet Rafenstein seit diesem Jahr die gemeinsame Bewältigung dieser E4-Etappe als Coachingreise an.

„Ich binde das Gehen an sich schon seit vielen Jahren in meine Seminare ein – bei einem Spaziergang in der Natur fällt es besonders leicht, neue Entwicklungsräume zu entdecken und Visionen zu erkennen. Kreislauf und Körper sowie festgefahrene Gedanken kommen in Bewegung. So verändert sich nicht nur der Blickwinkel, Blockaden können sich lösen und neue Ideen entstehen. Obendrein fördert Bewegung an der frischen Luft nachweislich die Kreativität und die Gesundheit, sorgt für gute Laune und neue Ideen“, erklärt er. Unter der Marke „Naturcoach“ (www.naturcoach.at) bietet er das Format „Walk&Talk“, um genau diesen Fluss in Bewegung zu setzen. Sechs Tage am E4 im Süden Kretas zu wandern und das Gehen mit Coachingelementen in der Natur zu verbinden ist nun die logische und etwas extremere Erweiterung.

„Mit dem ‚Schneckenhaus‘ am Rücken absolvieren wir 76 km in sechs Tagen. In dieser Zeit begegnet man mehr Schafen und Ziegen als Menschen. In Südkreta ist man fernab des Massentourismus, die vier Ortschaften, in denen wir Halt machen, sind klein und entzückend, zum Teil nur zu Fuß und mit der Fähre zu erreichen“, schwärmt Klaus Rafenstein.

Auch, was den Weg so besonders macht, ist rasch erklärt: „Die Weite und die Achtsamkeit. Der Weg verläuft immer am Meer, die Weite des Horizonts ist inspirierend. Und er ist ‚tricky‘ – man ist immer im Hier und Jetzt, da der Weg die Aufmerksamkeit einfordert. Das ist das beste Achtsamkeitstraining!“