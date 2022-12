Auf das Schnitzel, fertig, los

Die besten Stücke

Traditionell ist ein Schnitzel eine dünn geschnittene Scheibe Fleisch ohne Knochen, die plattiert, also geklopft wird, um die Muskelfasern aufzubrechen, damit das Fleisch noch zarter wird. Traditionelle Schweinsschnitzel werden aus dem Kaiserteil geschnitten, Kalb aus der Schale, aber auch zu Nuss, Fricandeau oder Schluss kann man greifen. Für Hühner- und Putenschnitzel greift man zur Brust. Rinderschnitzel landen nur ohne Panierung auf dem Teller. „Je roter das Fleisch ist, desto länger muss es abgelegen sein, um zarter zu werden. Rinderschnitzel brauchen 10 bis 14 Tage“, weiß Metzgermeister Stefan Auernig und ergänzt: „Ein guter Metzger kennt sein Fleisch und die Produzenten, so kommt das Tierwohl nicht zu kurz und die Qualität passt. Wird das Tier zu schnell gemästet, lagert sich viel Wasser im Fleisch ein und die Schnitzel sind beim Braten nur mehr halb so groß. Wer an Qualität spart, zahlt so hinterher drauf.“ Zum Plattieren bedeckt man das Fleisch erst mit Frischhaltefolie oder einem aufgeschnittenen Gefrierbeutel, um es dann mit der flachen Seite des Schnitzelklopfers zu klopfen, so franst das Fleisch nicht aus. Küchenminimalisten verwenden einfach den Boden eines kleinen Topfes.