Zarte Bande

Gerade dieses Jahr machen die aktuellen Trachtentrends echte Lust auf Sommer, Sonne und Geselligkeit. Die Farbpalette spiegelt nämlich vor allem zarte Pastelltöne wider: einerseits in ihrer kühlen Variante wie Eisblau, Taupe oder Zartgrün und Gelb, andererseits – in etwas kräftigerer Ausführung wie Marille, Erdbeere oder Limette. Jedenfalls fruchtig!

Dezent und wirkungsvoll

Ist die Farbgebung also dieses Jahr eher dezent, erhalten die Stoffe für Dirndlkleider dafür gerne Tiefe durch Muster. Diese sind zum Teil bereits in den Stoff eingewebt, wodurch noch mehr Struktur entsteht. Allerdings sind die Muster dieses Jahr, wie auch die Farben, zart und feingliedrig: zarte Streublümchen und Ranken, geometrische und oftmals abstrakte Muster, insbesondere Karos, oder das gute alte Paisley-Muster sind auf vielen Modellen zu finden. Ein Trend, der sich auch in der Herren Trachtenmode wiederfindet: Hier zeigen Janker und Trachten-Sakko gerne die geschmackvollen Muster.

Auf starke Kontraste wird verzichtet: Vielmehr wirkt das Dirndl Ton in Ton sehr geschmackvoll, der Trend geht in Richtung monochrom. Einzig die Schürze darf hervorstechen: Idealerweise durch ihren zarten Schimmer, den die Materialien Brokat oder Seide ihr verleihen. Generell ist nach wie vor die Verwendung natürlicher Materialien, wie Baumwolle, Seide oder Leinen gang und gäbe.