Wunderbare Wissenschaft

Interview

„Meine Mission ist es, Wissenschaft wie eine Seuche zu verteilen.“

Seit vielen Jahren gehen Ihre YouTube-Videos um die Welt, erst recht seit Ausbruch der Pandemie. Was ist Ihre persönliche Mission?

Mai Thi Nguyen-Kim: Meine Mission ist es natürlich, Wissenschaft wie eine Seuche zu verteilen! Es gibt kein Entkommen! Nein, im Ernst – gerade heute braucht eine aufgeklärte, freie Gesellschaft eine solide wissenschaftliche Grundbildung. Denn es wird immer schwieriger, Informationen einzuordnen, Fake von Wirklichkeit zu unterscheiden. Und da helfen nicht nur ein wissenschaftliches Grundverständnis, sondern auch Basics zu wissenschaftlichem, also kritischem Denken sowie wissenschaftliche Arbeitsmethoden. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dieses Verständnis breit zugänglich zu machen.

Sie haben der Forschung den Rücken gekehrt, um in den Wissenschaftsjournalismus zu wechseln. Wenn Sie heute noch forschen würden, was würden Sie gerne erforschen?

Den Bereich, in dem ich damals geforscht habe, finde ich natürlich immer noch spannend: neue Materialien für biomedizinische Anwendungen entwickeln. Zum Beispiel 3D-Gerüste für künstliche Organe oder smarte Nano-Transport-Systeme für Wirkstoffe.

Was ist, Ihrer Meinung nach, das derzeit wichtigste, dringlichste Thema der Wissenschaftskommunikation?

Die Informationskrise des Internets. Die wichtigsten Plattformen, auf denen wir uns online informieren, sind mindestens teilweise werbefinanziert und basieren auf werbegetriebenen Algorithmen. Das bedeutet, dass vor allem die Beiträge mit Aufmerksamkeit belohnt werden, die besonders viel geklickt oder geteilt werden, weil das wirtschaftlich ist. Da haben verkürzte, emotionale oder tendenziöse Beiträge, die viel Reaktion auslösen, einen systemischen Vorteil gegenüber differenzierter, ausführlicher Information. Das ist das Problem.

Seit Corona ziehen die Verschwörungstheorien Riesen-Kreise: Was ist das Absurdeste, das Ihnen untergekommen ist?

Ich finde ja jede Art von Verschwörungserzählung ulkig, die in irgendeiner Art und Weise darauf aufbaut, dass der Staat einen großen, geheimen Plan hätte. Das ist ja fast schon ein Kompliment an die chaotische Realität unserer Regierungen.

Was sind Ihre größten Sorgen und Bedenken, wenn Sie an die Zukunft, auch an die Zukunft der kommenden Generationen, denken?

Wieder die Informationskrise – weil sie jede andere Krise, sei es eine Pandemie, die Klimakrise oder das Artensterben um ein Vielfaches verstärkt.

Was sind Ihre nächsten Projekte? Steht bereits ein neues Buch oder Format in den Startlöchern?

Momentan freu ich mich erstmal auf die dritte Staffel MaiThink X und meine nächsten Terra X Dokus, darunter eine zweiteilige Reise ins menschliche Gehirn. Für ein neues Buch hätte ich sicher Ideen, aber da fehlt mir gerade die Zeit. Mal schauen, was die Zukunft bringt.