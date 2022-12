Winterzeit

Es dauert nicht mehr lange, dann ist sie wieder da, die Winterzeit. Der Schnee hüllt unsere Landschaft in eine weiße Decke, die Luft wird klar und kalt und es herrscht eine friedliche Stille in der Natur. Jede Menge Touristen reisen von weit her, um in dieser besonderen Zeit ein paar Tage bei uns verbringen zu dürfen. Dabei geben sie eine Unmenge an Geld für einen All Inclusive Skiurlaub samt Wellnessangebot aus.

Gerade in der aktuellen Zeit, in der alles und damit auch das Reisen erheblich teurer wird, sollten wir uns einmal mehr bewusstwerden, in welch schöner Gegend wir wohnen dürfen und was diese uns (meist) sogar kostenlos zu bieten hat. Was gibt es im Winter Schöneres als eine Skitour oder Skifahren mit Freunden, eine Runde Langlaufen, um den Kopf freizubekommen oder eine Schlittenfahrt mit der ganzen Familie? Durch den Schnee zu stapfen und Kraft zu tanken aus der Schönheit der verschneiten Landschaft? Ja, Aktivitäten an der frischen Luft machen auch im Winter Spaß und halten uns fit und gesund, stärken unser Immunsystem und heben die Stimmung. Wenn wir die Natur mit Respekt behandeln, Rücksicht auf die Tierwelt nehmen und auf den ausgeschilderten Wegen bleiben, bleibt sie auch noch unseren Nachkommen erhalten.

Und das Beste: Nach der ganzen Anstrengung können wir uns die Kekse und den Punsch ganz ohne schlechtes Gewissen schmecken lassen.