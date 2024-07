Wenn Roboter Menschen reparieren

„Es sprechen zwar alle von Robotern, aber eigentlich handelt es sich nur um technische Hilfsmittel, denn“, so erklärt Dr. Elmar Heinrich, der Vorstand der Urologie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, „der Mensch steuert die Maschine zu jeder Zeit. Sie hilft, die menschlichen Nachteile des Operateurs auszugleichen.“ Im Team der Barmherzigen Brüder ist der DaVinci-OP-Roboter seit 2017 Standard. Er benötigt nur fünf kleine Einschnitte von jeweils einem Zentimeter und kann in engsten Körperhöhlen arbeiten. Der Roboter unterdrückt Zittern, bietet eine optimale, dreidimensionale Sicht und erlaubt wesentlich mehr Freiheitsgrade in der Bewegung. Ein zusätzliches Feature ist die Fluoreszenzkamera, mit der die optimale Durchblutung von Gewebe kontrolliert werden kann. „Wenn wir im Körper aus Darmgewebe eine neue Blase bilden, können wir durch Fluoreszenz erkennen, ob alles gut durchblutet ist, wenn nicht, kann sofort nachkorrigiert werden. Das bietet dem Patienten Sicherheit“, so Urologievorstand Elmar Heinrich, der mit dem Roboter unter anderem Nierentumorentfernungen oder Harnleiter-Implantationen minimalinvasiv durchführt. Auch das Team von Prof. Klaus Emmanuel, des Ordinarius der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie des Uniklinikums Salzburg verwendet den DaVinci. „Inzwischen führen wir damit hochkomplexe chirurgische Eingriffe, wie Bauchspeicheldrüsenresektionen oder Speiseröhrenentfernungen durch. In der roboterunterstützten Allgemeinchirurgie etabliert sich Salzburg als europäisches Kompetenzzentrum“, erklärt Klaus Emmanuel. „Wissenschaftlich lässt sich klar belegen, dass die Patienten weniger Blutverlust und Gewebetraumen erleiden und kürzere Zeit im Krankenhaus verbringen“, sind sich beide Top Mediziner einig.

Marktführer mit militärischem Background

Der Marktführer auf dem Gebiet der Roboterchirurgie ist Intuitive Surgical. „Das US-Unternehmen hat einen Forschungsvorsprung aus diesem militärischen Background. Als vor circa 20 Jahren der Afghanistan-Krieg begann, sollten Spitzenchirurgen an der Front verletzte GIs operieren, ohne selbst ins Krisengebiet fliegen zu müssen“, erzählt Klaus Emmanuel aus der Geschichte des Unternehmens. Auch heute noch ist der DaVinci-Roboter von Intuitive Surgical in eine Steuerkonsole, an der der Chirurg sitzt, und eine Robotikeinheit, die am Patienten arbeitet, geteilt. Der Operateur steuert in Echtzeit die Roboterarme und die daran befestigten Instrumente. Dank der bis zu 10-fachen dreidimensionalen Vergrößerung und der millimetergenauen Steuerung kann der Mediziner wesentlich akkurater auf kleinstem Raum vorgehen.

Inzwischen gibt es 380 DaVinci-OP-Roboter im deutschsprachigen Raum. Aber junge Unternehmen drängen auf den Markt. Medtronic arbeitet für den ersten europäischen Roboter mit dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen. „Der Hugo-Roboter ist eher eine Laparoskopie-Unterstützung. Trotzdem möchte ich langfristig einen für die Ausbildung der Assistenzärzte“, bekräftigt Klaus Emmanuel, der in der Uniklinik Salzburg und dem Landeskrankenhaus Hallein über 600 roboterassistierte Eingriffe pro Jahr durchführt und drei DaVincis im Einsatz hat.