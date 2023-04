Was ist noch übrig?

Mehr Bewegung, gesünderes Essen, endlich mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken… Das sind wohl einige der guten Vorsätze, die Herr und Frau Österreicher zu Beginn des neuen Jahres gefasst haben. Nur, dass Neujahr schon wieder einige Wochen her ist – die Zeit vergeht wie im Flug – und was ist von den großartigen Vorsätzen und Vorhaben nun im März noch übrig? Sind sie noch aktuell oder schon wieder Schnee von gestern?

Wie auch immer, kein Grund zu verzweifeln! Nicht alle 365 Tage des Jahres können erfolgreich und nach Wunsch verlaufen. Bei jedem von uns gibt es schwierige Tage, an denen man gefühlt einen Schritt zurück macht, anstatt nach vorne. Wichtig ist, dass man solche Tage als „Lern-Tage“ akzeptiert und sich davon nicht runterziehen lässt. Nur nicht aufgeben, lautet die Devise! Denn so schwierig ist es nicht, bei seinen Vorhaben wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen! Wesentlich ist, die Motivation des Jahresbeginns wiederzufinden, sich, gerne auch in kleinen Schritten, wieder dem hehren Ziel anzunähern.

Sie waren zum Beispiel schon lange nicht mehr joggen, so wie Sie sich das vorgenommen hatten? Macht (fast) nichts! Dann schnappen Sie sich JETZT einen Freund oder eine Freundin und gehen Sie zusammen eine große Runde schnellen Schrittes spazieren. So kommen Sie in Bewegung und vor allem in Schwung für Ihre nächste Laufrunde!

In kleinen Schritten kommen Sie zum Erfolg, denn nur so werden Sie Ihre Ziele auch dauerhaft erreichen. Nächstes Silvester kommt bestimmt und dann wollen Sie doch sicher auch zufrieden auf das vergangene Jahr zurückblicken, oder?