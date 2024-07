Vom Festival zu den Festspielen

Die Festival-Mode ist bekannt für ihren unbeschwerten Boho-Stil. Hier regiert die Freiheit: locker fallende Maxikleider, Fransen, Ethno-Muster und Blumenkränze sind die typischen Elemente. Der Look ist lässig, oft verspielt und vor allem bequem. Gummistiefel sind ein Muss für matschige Felder, während bunte Sonnenbrillen und auffälliger Schmuck die Outfits abrunden. Auch Crop Tops und High-Waist-Shorts sind fester Bestandteil des Festival-Looks, gepaart mit praktischen Crossbody-Bags, die genügend Platz für die wichtigsten Utensilien bieten.

Die Mode der 90er und frühen 2000er erlebt ein Comeback. Baggy Jeans, Crop Tops und bauchfreie Oberteile feiern ihr Revival. Besonders beliebt sind auch bunte Sonnenbrillen und auffällige Haargummis. Diese Retro-Teile werden oft mit modernen Elementen kombiniert, um einen einzigartigen Look zu kreieren.

Ein klarer Trend für 2024 ist die steigende Bedeutung von Nachhaltigkeit. Immer mehr Festivalgänger entscheiden sich für umweltfreundliche Mode. Recycelte Materialien, Second-Hand-Kleidung und DIY-Modeprojekte stehen hoch im Kurs.

Eleganz trifft auf Innovation

Tradition und Eleganz stehen bei den Salzburger Festspielen traditionell im Vordergrund. 2024 sehen wir eine Rückkehr zu klassischen Schnitten und zeitlosen Materialien wie Seide, Satin und feiner Wolle. Diese werden durch moderne Akzente wie asymmetrische Schnitte, auffällige Muster und kräftige Farben ergänzt. Abendkleider in klassischen Farben wie Schwarz, Dunkelblau und Burgunderrot sind weiterhin beliebt, jedoch oft mit unerwarteten Details wie Cut-Outs oder raffinierten Drapierungen versehen.

Ein weiterer wichtiger Trend ist der Minimalismus. Schlichte, aber hochwertige Stoffe und klare Schnitte dominieren die Festspielmode. „Weniger ist mehr“, lautet das Motto, wobei die Qualität der Materialien und die Präzision der Schnitte im Vordergrund stehen.

Während klassische Farben immer in Mode bleiben, sind auch bewusst auffällige Farbakzente und Muster zu sehen, die ein individuelles Statement setzen. Intensive Töne wie Smaragdgrün, Rubinrot und Saphirblau sind dieses Jahr besonders angesagt. Auch florale und geometrische Muster finden ihren Weg in die Abendgarderobe und bringen Frische und Lebendigkeit in die eleganten Ensembles.