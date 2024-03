Unkraut oder Superfood

Über d‘Almen, durch Wiesen und Wälder

Was gibt es Schöneres als im Frühling auf Berge und durch Wälder zu wandern und die Natur mit all ihren kleinen Wundern zu beobachten. Vor allem mit Kindern ist es spannend, auf Kräuterjagd zu gehen und fette Beute mit nach Hause zu bringen. Neben den Dauerbrennern Löwenzahn und Bärlauch sammelt Barbara im Frühsommer auch Schafgarbe und aromatischen Wilden Majoran. „Aus der Schafgarbe mache ich Tee und als Duftsäckchen im Bett beschützt sie einen gegen schlechte Träume und sorgt für ruhigen Schlaf“, verrät die „Lutzbäuerin“. Aber ihr Tausendsassa für Tier und Mensch ist der Kranewitt. Der wilde Wacholder findet sich bis auf über 2000 Meter und wirkt antiviral, desinfizierend und blutreinigend. Zweige und Nadeln verwendet man zum Räuchern. Essen kann man nur die Beerenzapfen, mit denen auch Schnaps angesetzt wird. „Darum ist die Queen so alt geworden, die trank jeden Tag ihr Stamperl Gin“, scherzt Barbaras Ehemann Hans im Gespräch mit der SALZBURGERIN. Den ganzen Sommer über wachsen hier in den Bergen wilde Minzearten, sie schmecken etwas weniger intensiv, aber oft krautiger als ihre kultivierten Geschwister, werden aber gleich verwendet. Weiter unten, auf schattig feuchtem Wald- und Wiesenboden findet man die kleinen herzförmigen Blätter des Gundermanns, er hilft dabei, Giftstoffe aus unserem Körper zu spülen. „Sein hantiger Geschmack wird zur Delikatesse, wenn man die jungen Blättchen in Schokolade taucht oder auf Süßspeisen serviert“, outet sich Botaniker Andreas Thomasser als Genießer. Auch der Spitzwegerich, der sich hauptsächlich auf Weideflächen wohlfühlt, kann viel mehr als nur herb-krautigen Geschmack in Salate zu bringen. In Butter angebraten, ist er ein Hochgenuss und seine braunen Blütenköpfe schmecken herrlich nussig. In Zuckersirup eingelegt ist er ein perfekter Hustenstiller, der ein natürliches Antibiotikum enthält und Bakterien abtötet. Seine Schleimstoffe dürfen jedoch nicht über 60 Grad erhitzt werden, sonst verlieren sie ihre Wirkung. Bekommt man bei all der Kräuterwanderei dann Blasen an den Füßen, legt man einfach ein Blatt Spitzwegerich darauf, das lässt sie schnell wieder verheilen.

Nahrungsmittel und Heilpflanze zugleich

Wir vergessen oft, dass Bewegung und gesunde Ernährung die beste Gesundheitsprophylaxe sind. „Wer sich mit Kräutern und Heilpflanzen beschäftigt, ist automatisch viel draußen unterwegs. Speziell Waldluft ist voll von sogenannten Terpenen, die einen positiven Effekt auf unser Immunsystem haben“, erklärt Ilse Praher, die als Geschäftsführerin der Akademie für Traditionelle Europäische Heilkunde täglich mit Wildkräutern zu tun hat. Auch die Wirkung der Wildpflanzen unterscheidet sich deutlich von unseren Kulturpflanzen, weiß Biologe Andreas: „Wildpflanzen enthalten besonders viele Bitter- und Scharfstoffe sowie natürliche Antibiotika und auch in Bezug auf Vitamine und Mineralstoffe sind sie oft unschlagbar. Vieles davon wurde bei Kulturpflanzen langsam herausgezüchtet, damit man mehr davon zu sich nehmen kann. Zu viele von diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen führen in hohen Dosen zu Unbehagen. Von zu viel Löwenzahn pinkeln Kinder zum Beispiel manchmal wieder ins Bett.“ Gerade deshalb ist auch von übermäßigem Konsum abzuraten, denn die Dosis macht das Gift und der Körper muss sich erst langsam an die Intensität der wilden Nahrung gewöhnen. Das Wichtigste ist sowieso, dass nur Pflanzen geerntet werden, die man wirklich kennt, denn viele haben giftige Doppelgänger. So sollte man sich in Kräuterkursen umfassend informieren und mit einigen wenigen Kräutern anfangen, denn auch die Verarbeitung und die Wirkstoffe wollen verstanden werden. Wer genügend Raum für Wildpflanzen im Garten lässt und auch beim Sammeln den Platz immer so verlässt, dass niemand auf den ersten Blick merkt, dass man hier war, der verbindet Genuss und Gesundheit mit der Liebe zur heimischen Artenvielfalt.