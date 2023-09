 Thermen-Genuss erleben

Gewinnspiel:

Wir verlosen 2 x 1 Verwöhntag für Zwei in der Erlebnis-Therme Amadé inklusive 2 Tageseintritte mit Sauna, 1 Restaurantgutschein im Wert von € 30 sowie 2 Rückenmassagen „Strolax to balance“. Teilnahme HIER oder per Post mit Betreff „Therme Amadé“ an Die Salzburgerin, Eschenbachgasse 6, 5020 Salzburg. Teilnahmeschluss: 29.11.2023