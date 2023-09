Therapeuten auf vier Pfoten

Fellige Freunde als Therapeuten? Eine tiergestützte Intervention (TGI) macht es möglich. Denn durch die enge Verknüpfung freundschaftlicher Bande entstehen bei der tiergestützten Therapie nicht nur gesundheitsfördernde Effekte, auch das Selbstbewusstsein wird gestärkt und soziale, emotionale, motorische und geistige Kompetenzen gefördert.

Tiere begleiten uns, seit es Menschen gibt – und so zeigt auch jeglicher positive Kontakt zu einem Tier Wirkung. Das Spektrum reicht vom Streicheln eines Hundes, Füttern von kleinen Nagetieren hin zu Körperübungen auf dem Pferd. Denn durch ihre soziale Interaktion wirken Tiere motivierend. Tiere bieten Kindern und Jugendlichen Erfahrungsräume, in denen sie Selbstvertrauen aufbauen können. Tiere gehen wertfrei auf jeden Menschen zu, reagieren direkt und treten unmittelbar mit uns in Beziehung. Sie spenden aber auch Trost, vermitteln Geborgenheit, Nähe und Wärme, motivieren außerdem zu körperlicher Bewegung. Auf all diesen wertvollen menschlichen Erfahrungen bauen die tiergestützte Therapie und Pädagogik auf, indem sie Tiere auf ihre Aufgabe als Co-Therapeuten vorbereiten und gezielt dafür einsetzen.

Tieren hautnah begegnen

Regina Eisl vom Begegnungshof „Tiere hautnah“ in Wals weiß um die positive Wirkung der Tiere auf die kleinen und größeren Hofbesucher. „Dieser Wunsch, den Menschen die Liebe zu den Tieren erfahrbar zu machen und zu zeigen, welche unglaublichen Weggefährten und wertschätzenden Lebensbegleiter sie sind, verfolgt mich seit meiner Jugendzeit“, erzählt uns Regina Eisl, die nach ihrer Ausbildung zur Volksschullehrerin viele Zusatzausbildungen absolvierte und sich so ihren Traumberuf ermöglichte. Als Diplom-, Reit- und Traumapädagogin sowie zertifizierte Fachkraft für tiergestützte Pädagogik heißt sie seit 2008 Kinder und Jugendliche im Rahmen verschiedenster Angebote und Kurse auf dem Frießeneggergut willkommen.

Glücksgefühl durch Körperkontakt

Welche Tierart für die tiergestützte Therapie oder Pädagogik am besten geeignet ist, ist individuell verschieden und hängt von der Persönlichkeit und den Wünschen des Besuchers ab. Alle Tiere, die Regina Eisl zur Unterstützung ihrer pädagogischen Arbeit einsetzt (Pferde, Ponys, Hunde, Minischweine, Alpakas, Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner, Gänse) sind achtsam ausgebildet bzw. dem Menschen behutsam vertraut gemacht.

„Bei der Auswahl der Jungtiere beobachte ich zunächst deren Charakter und ihre Körpersprache“, erläutert Regina Eisl, „etwa ob sie dem Menschen zugewandt und interessiert sind? Wie gehen sie ungewohnte Situationen an? Versuchen sie gleich zu flüchten oder siegt doch die Neugier?“ Am Begegnungshof gewöhnen sich die Tierkinder von klein auf an verschiedenste Geräusche, von Traktoren hin zu Kinderlachen. Auch das Nachahmen ihrer älteren, zukünftigen „Kollegen“ darf beim Lernen nicht unterschätzt werden.