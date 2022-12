Spiel mit dem Feuer

Seit Oktober dieses Jahres wird in Österreich eine CO 2 -Abgabe in Höhe von 30 Euro pro Tonne CO 2 eingehoben, diese steigt bis 2025 stufenweise auf 55 Euro. Das betrifft auch Heizungen mit fossilen Brennstoffen. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut steigt allein dadurch der Heizölpreis bis 2025 um 17,9 Prozent, Preissteigerungen nicht mitgerechnet. Auch auf Erdgas steigt die Steuerquote drastisch in den nächsten Jahren.