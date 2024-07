Spaziergang zu Salzburgs geheimen Plätzen

Von hier geht es durch das Bürgermeisterloch auf die andere Seite der Stadt, und direkt zu den Dombögen zwischen Residenz- und Domplatz. Während die anderen Touristen brav vor Dom und Residenz Schlange stehen, hat der geschickte Teilzeit-Tourguide eine private Führung im Domgrabungsmuseum vereinbart. Schön ist es, in die verwirrten Gesichter der umstehenden Menschen zu blicken, wenn der Guide des Salzburg Museums die Falltür vor dem Geschenkartikelstand öffnet und man in eine andere Welt hinabsteigt. Hier bestaunt man in kleiner Gruppe oder ganz für sich die Überreste einer römischen Stadtvilla, samt beeindruckender Bodenmosaike und alte mittelalterliche Domstrukturen, samt imposanten Westtürmen und Grabschächten. Aufgrund des ungewöhnlichen Zugangs ist das Museum unter dem Dom nur geführten Gruppen zugänglich und ‚noch‘ ein Geheimtipp. Mit dem neuen Besucherzentrum vom DomQuartier wird in den nächsten Jahren auch das Domgrabungsmuseum für alle erschlossen werden. So lange gilt es die Exklusivität zu genießen.