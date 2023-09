Rezept: Thunfisch Tataki Dry Aged

Zutaten für 4 Personen:

Thunfisch Limetten Jus

1 kg Thunfisch Karkasse,

2 EL Pflanzenöl,

200 g Knollensellerie,

2 Karotten,

1 Fenchel,

4 Zwiebeln,

3 EL Tomatenmark,

300 ml Rotwein,

200 ml Portwein,

1 TL Schwarzes Pfefferkorn,

2 Lorbeerblätter,

Meersalz fein,

5 Limetten

Fermentiertes Pflaumengel

100 g fermentierte Pflaumen,

200 ml Süßwein,

3 g Xanthan

Thunfisch Tataki

600 g Bluefin Thunfischbauch (Dry Aged)

Anrichten:

Lauwarmen Thunfisch Limetten Jus in einen Coupteller gießen. Thunfisch Tataki in 1 Zentimeter dünne Scheiben schneiden und in den Jus einlegen, fermentiertes Pflaumengel auf jede Thunfisch Scheibe nappieren.

Tipp: Zum Verfeinern empfehlen wir in 180 °C heißem Öl frittierte Glasnudeln zum Drüberstreuen.