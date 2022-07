Private Banking Attersee

Sommerfest 2022

Nach vierjähriger Pause lud Private Banking Attersee am 8. Juli zum Sommerfest ein. Die Geschäftsleiter Dir. Sandra Mayrhauser-Schiemer und Dir. Markus Aigner begrüßten gemeinsam mit dem Private Banking Leiter Michael Sulzbacher über 200 Gäste und Geschäftspartner im neuen Bankhaus Attersee in Nussdorf am Attersee. Nach einem spontanen Interview mit dem von Private Banking Attersee gesponserten ÖSV-Rennläufer Daniel Hemetsberger informierte der stellvertretende Leiter Private Banking Richard Malzer über aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten. Als Höhepunkt gewährte der Dirigent, Musikproduzent und Coach Christian Gansch einen originellen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt. Im angenehmen Ambiente des Bankhauses Attersee ließen die zahlreichen Gäste den schönen Sommerabend mit guten Gesprächen bei Haubengastronomie ausklingen.

Fotos: Tatiana Böcksteiner, Raiffeisenbank Attersee-Süd