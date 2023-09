Steigt man das erste Mal in den Mazda 6 ein, fühlt man sich in der Zeit deplatziert. Da sind die vielen analogen Knöpfe, wie bei der 2-Zonen Klimaautomatik und das fließend zeitlos-elegante Design, das die Antithese zu modernen Versuchen darstellt, die vollständige Digitalisierung auf die Formelsprache der Fahrgastzelle zu übertragen. Stattdessen tritt die Software hier in den Hintergrund und überlässt die Bühne dem Interieur. Obwohl Mazda jede Menge an modernen Assistenten, wie ein serienmäßiges Head-up-Display, verbaut hat, fährt sich der Mazda 6 wie ein Premiumauto vor der Tesla-Revolution. So verblüfft es auch nicht, dass er beinahe alles kann, außer teilautonomes Fahren. Egal, es würde ihm nicht stehen, denn sein direktes Ansprechverhalten und der Kontakt, den man als Fahrer über das Gaspedal zum 2-Liter-Vierzylinder aufbaut, erinnern an jene Hochzeiten des Verbrenners, in denen Elektroautos nur als concept cars auf der IAA gezeigt wurden. Der große Kofferraum mit 522 Liter Volumen und ohne Ladekantenschwelle tritt bei allem anderen schon fast in den Hintergrund, denn der entscheidende Punkt ist: Den Mazda 6 Sport Combi gibt es seit 20 Jahren und er ist ein verlässlicher Begleiter für die nächsten 20 Jahre. Ein zeitloses Auto für alle die wissen, dass innovative Benzinmotoren noch lange nicht ihr Ende erreicht haben.