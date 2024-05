„Menschen sind für mich das Wichtigste“

Du stehst heute wieder einmal in Salzburg auf der Bühne – sozusagen ein Heimspiel für dich?

Es fühlt sich auf jeden Fall so an, weil natürlich auch Leute im Publikum sind, die ich persönlich kenne und das ist immer sehr besonders. Es fühlt sich wie zuhause an. Ich bin auf dieser Tour zum ersten Mal auch in meiner alten Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin, zumindest in der nächstgrößeren Stadt. Darum habe ich das Gefühl, ich spiele dieses Mal gleich zweimal zuhause, in Salzburg und Koblenz.

Was bedeutet Heimat für dich?

Mir ist neulich aufgefallen, dass ich ganz, ganz oft die Wörter „Zuhause“ und „Heimat“ in meinen Texten verwende und hab daraufhin wirklich überlegt, was bedeutet das überhaupt für mich? Ich glaube, es ist vielmehr ein Gefühl von innerer Sicherheit, Sicherheit darüber, wer man ist und was einem wichtig ist und natürlich die Menschen um einen herum. Wenn ich an einen Ort denke, ist es derzeit definitiv Fuschl am See, wo ich lebe. Das ist für mich ein wunderschöner Heimatort, ein wunderschönes Zuhause.

Du hast damals im zarten Alter von erst 16 Jahren den mutigen Schritt gewagt, deine „alte“ Heimat zu verlassen. Wegen der Musik und der Liebe. Was aus der Musik wurde, wissen wir. Was ist von der Liebe noch übrig?

Tatsächlich sehr viel! Es hält nach wie vor und wir sind sehr glücklich. Es hat sich alles gut gefügt. Es hat sich für mich damals auch gar nicht nach einem so großen Schritt angefühlt. Erst zurückblickend realisiere ich, ich war wirklich sehr jung und ja, es war auch ein großer Schritt, aber damals hat es sich sehr einfach angefühlt.