Leiser Luxus und lässiger Chic

Manche Trends sind gekommen, um zu bleiben – gut fürs Budget – und andere verschwinden für einige Jahre beinahe spurlos, um eines Tages in vollem Glanze aufzuerstehen. Was das angeht, sind wir nun in den 2000ern angekommen. Der Y2K-Trend nimmt vorerst kein Ende, sondern beschert uns diesen Sommer zum Beispiel die Wiederkehr der superkurzen Mini-Röcke, der Cargo-Pants in Kombination mit Tube-Tops und so einiges mehr.

Schulterschluss

Anleihen nimmt sich die Mode diesen Sommer auch (wieder) an den Trends der trashigen 80er-Jahre: Die Schulterpartie erfährt eine noch stärkere Betonung, insbesondere, was DAS Must-have des Frühlings betrifft: den Blazer. Diesen trägt man dieses Jahr zu eigentlich allem.

So markant hier die Schulterpartie ausfällt, so entfernen wir uns diese Saison nun doch langsam vom XXL-Trend. Zwar ist die übergroße Silhouette noch längst nicht passé, jedoch zeigen sich die Blazer der Saison zunehmend tailliert und durchaus körperbetont geschnitten.

Die Schulter spielt aber nicht nur bei Blazern eine große Rolle – sie wird dieses Frühjahr ganz besonders in Szene gesetzt – durch ihre Nacktheit. Off-Shoulder lautet der Trend, der die aktuellen Pullis romantisch-verspielt wirken lässt und sich auf Kleider und Tops ausbreitet.

Romantik pur

Romantisch zeigen sich auch Kleider und Oberteile, kunstvoll drapiert, mit Rüschen, kunstvollen Raffungen, Volants oder gar mit Schößchen versehen. Insbesondere Etui- und Minikleider erhalten durch die Drapierungen spannende Silhouetten, aber auch Röcke und Tops umspielen den weiblichen Körper mit Raffinesse und setzen ihn sinnlich in Szene. Strategisch positionierte Cut-outs und Schnürungen sowie der Trend zum Schlitz (von Röcken und Kleidern über Hosen bis hin zu Oberteilen) verstärken den raffiniert-verspielten Eindruck zumal.