Lehre – Ausbildung mit Zukunft

Gerade für Teenager ist es schwierig, sich beruflich festzulegen. Hier bieten Arbeiter- und Wirtschaftskammer aktive Beratungen an. Den meisten Lehrlingen gelingt die Berufswahl auch, denn 87 % aller Lehrabsolventen bleiben im erlernten Beruf oder in verwandten Berufen. Für die Wirtschaft ist es besonders wichtig, qualifizierte Mitarbeiter langfristig im Betrieb zu halten. Laut Martin Mader, der sich an der Uni Salzburg mit Wissens- und Informationstransfer beschäftigt, betragen die Fluktuationskosten im Schnitt 15.000 Euro pro Mitarbeiterwechsel. So beschäftigen sich erfolgreiche Unternehmen immer mehr mit den Anforderungen des ‚New Work‘, von dem nicht nur Lehrlinge und Fachkräfte profitieren. Betriebe werden durch diese Konzepte langfristig schlagkräftiger und anpassungsfähiger in einer Welt, die immer unvorhersehbarer wird.

Megatrend New Work

Bei ‚New Work‘ geht es in erster Linie nicht darum, wieviel Gehalt oder welche Benefits eine Firma ihren Mitarbeitern bietet. Nach dem Neurobiologen Gerald Hüther gilt es, zwei grundlegende Bedürfnisse zu erfüllen: persönliches Wachstum und Zugehörigkeitsgefühl. „Junge Menschen möchten im Betrieb willkommen sein und eigenständig Verantwortung übernehmen. Sie wollen sich mit dem Unternehmen identifizieren, offen und ohne Angst Kritik und Ideen äußern, aber auch Fehler eingestehen und spüren, dass sie zum Unternehmenserfolg beitragen“, bringt es der Salzburger Karrierecoach und Unternehmensberater Christian Holzer auf den Punkt. Nicht nur Arbeitnehmer profitieren von dieser Haltung. Unternehmen können viel gewinnen, wenn durch eine vertrauensvolle Atmosphäre ständig neue Ideen ins Unternehmen kommen und wenn Arbeitnehmer bereit sind, deutlich mehr an Einsatz zu bringen, weil sie sich persönlich an ihre Firma gebunden fühlen.