Ab 4. Oktober 2022: Bild des Monats Oktober – Jubiläumsedition

Was erzählen wiederentdeckte Kunstwerke über ihre Zeit? Wer hatte mit seiner Kunst Erfolg und wer wurde missachtet oder sogar verboten? In dieser Reihe ist jedes Werk ein Highlight!

Seit Eröffnung der beiden aktuellen Ausstellungen „VERBOTEN SCHÖN“ und „Wir sehen uns in PARIS“ am 18. Mai 2022 hat das Museum Kunst der Verlorenen Generation ein neues Format eingeführt: Das Bild des Monats. Damit erhalten die Besucher laufend neue Einblicke in die Sammlung Böhme und interessante Informationen zum Kunstwerk und Zeitgeschehen, aber auch wissenswertes Biografisches sowie Kurioses. Bild des Monats Oktober: Das charismatische Porträt der jungen Mela Kempinski (1908-1973), Ehefrau des letzten offiziellen Erben der berühmten Hoteldynastie, Gerhard Kempinski. 1933 gemalt vom Berliner Porträtmaler Eugen Spiro (1874-1972) entstand es nur kurz vor Berufsverbot des Künstlers und zwei Jahre vor der erzwungenen Emigration der Dargestellten. Als beliebtes Highlight der Eröffnungsausstellung von 2017 ist dieses Porträt inzwischen zum „Gesicht“ der Sammlung geworden. Deshalb wird auch das 5-jährige Bestehen mit diesem Klassiker als Bild des Monats gefeiert. Zu sehen ist es bis einschließlich 29. Oktober 2022.